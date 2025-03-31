TMSF'nin açılımı nedir? TMSF neyin kısaltması? TMSF açılımı, anlamı ve görevi

TMSF, eski adı Bankalar Tasfiye Fonu olan bir kuruluştur. Bu kuruluşun temel özellikleri incelendiğinde TMSF’nin kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir oluşum olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra ilgili kuruluşun görevleri de geri kazanım, banka çözümleme ve kayyımlık gibi alanlarda çeşitlenir. Ele alınan devlet kurumu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenlere ise “TMSF neyin kısaltması?” sorusunun yanıtıyla birlikte yetki ve görevler özelindeki açıklamalar aktarılmalıdır.

TMSF nedir?

Finansal faaliyetlere ilişkin olan çeşitli görevleri bulunan devlet kurumlarından biri TMSF’dir. İlgili kuruluşu araştıran kişilerse ilk olarak “TMSF’nin açılımı nedir?” sorusuna yanıt almak ister. Bu bağlamda TMSF açılımı “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” olarak belirtilmelidir.

Özerk yasal statüye sahip olan TMSF/Fon’un ortaya çıkışı, 1933’te yayımlanan Mevduatı Koruma Kanunu ile ilişkilidir. Ardından 1960’ta Bankalar Tasfiye Fonu adıyla hizmet sunmaya başlayan kuruluş bu alanda görev almıştır. TMSF’nin günümüzdeki yapısıyla hizmet sunmaya başlaması ise 1983 senesini bulmuştur. Dolayısıyla ilgili kuruluş, OHAL kapsamında KHK ile yapılan düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin olan 6758 ve 7333 sayılı kanunla diğer mevzuatlar çerçevesinde görevlerini yerine getirir.

Merkezi İstanbul olan TMSF, başkanlık teşkilatıyla birlikte görev alırken hizmet sürecinde bağımsız olarak hareket eder. Bu bağlamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan bir kuruluş olarak öne çıkar. İncelenen kuruluşun fonksiyonları ise çeşitli başlıklar altında kategorize edilir. Bunlar da mevduat sigortacılığı, geri kazanım, banka çözümleme, kayyımlık ve tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi olarak sıralanabilir.

TMSF'nin görevi nedir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (111. ve 117. maddeler) ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerini yerine getiren TMSF’nin etki alanı yaygın olarak araştırılır. Dolayısıyla TMSF anlamı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu açılımı ile söz konusu kuruluşun resmi açıklamalarından yola çıkılarak incelenen kurumun görevleri aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Tasarruf sahibi olanların menfaatleri ile haklarının korunması için mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması

Fon bankalarının yönetilmesi, yeniden yapılandırılması ve mali durumlarının güçlendirilmesi

Yine fon bankalarının devir, birleştirme, satış ve tasfiye gibi işlemlerinin denetlenmesi

TMSF alacaklarının takip edilmesi ve tahsilat sürecinin yürütülmesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki varlık ve kaynakların yönetilmesi

Yukarıda sıralanan TMSF görevleri, ilgili kuruluşun temel yetkileri çerçevesinde çoklu işlemleri yürüttüğünü gösterir. Örneğin; TMSF, terör örgütleriyle ilişkili olduğu saptanan şirketlerde Ceza Mahkemesi uyarınca kayyımlık işlemlerini yürütebilir. Bununla birlikte BDDK tarafından yürütülen denetlemelerde yükümlülüğünü yerine getirmediği belirlenen ve tasfiye kararı alınan şirketlerin temel işlemlerinin gerçekleştirilmesinden de TMSF sorumludur.