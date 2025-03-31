FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TMSF'nin açılımı nedir? TMSF neyin kısaltması? TMSF açılımı, anlamı ve görevi

TMSF'nin açılımı nedir? TMSF neyin kısaltması? TMSF açılımı, anlamı ve görevi

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.03.2025 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMSF; ortaya çıkışı 1933 yılına uzanan, günümüzdeki halini ise 1983 yılında yapılan düzenlemelerle alan bir kuruluştur. Türü bakımından devlet kurumu olan TMSF’nin yasal statüsü özerktir. Ayrıca söz konusu kuruluşun kayyımlık ve banka çözümleme gibi alanlarda ilgili kurumlardan aldığı yetkilerle birlikte çeşitli görevler üstlendiği söylenebilir.

TMSF'nin açılımı nedir? TMSF neyin kısaltması? TMSF açılımı, anlamı ve görevi

TMSF, eski adı Bankalar Tasfiye Fonu olan bir kuruluştur. Bu kuruluşun temel özellikleri incelendiğinde TMSF’nin kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir oluşum olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra ilgili kuruluşun görevleri de geri kazanım, banka çözümleme ve kayyımlık gibi alanlarda çeşitlenir. Ele alınan devlet kurumu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenlere ise “TMSF neyin kısaltması?” sorusunun yanıtıyla birlikte yetki ve görevler özelindeki açıklamalar aktarılmalıdır.

TMSF nedir?

Finansal faaliyetlere ilişkin olan çeşitli görevleri bulunan devlet kurumlarından biri TMSF’dir. İlgili kuruluşu araştıran kişilerse ilk olarak “TMSF’nin açılımı nedir?” sorusuna yanıt almak ister. Bu bağlamda TMSF açılımı “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” olarak belirtilmelidir.

Özerk yasal statüye sahip olan TMSF/Fon’un ortaya çıkışı, 1933’te yayımlanan Mevduatı Koruma Kanunu ile ilişkilidir. Ardından 1960’ta Bankalar Tasfiye Fonu adıyla hizmet sunmaya başlayan kuruluş bu alanda görev almıştır. TMSF’nin günümüzdeki yapısıyla hizmet sunmaya başlaması ise 1983 senesini bulmuştur. Dolayısıyla ilgili kuruluş, OHAL kapsamında KHK ile yapılan düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin olan 6758 ve 7333 sayılı kanunla diğer mevzuatlar çerçevesinde görevlerini yerine getirir.

Merkezi İstanbul olan TMSF, başkanlık teşkilatıyla birlikte görev alırken hizmet sürecinde bağımsız olarak hareket eder. Bu bağlamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan bir kuruluş olarak öne çıkar. İncelenen kuruluşun fonksiyonları ise çeşitli başlıklar altında kategorize edilir. Bunlar da mevduat sigortacılığı, geri kazanım, banka çözümleme, kayyımlık ve tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi olarak sıralanabilir.

TMSF'nin görevi nedir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (111. ve 117. maddeler) ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerini yerine getiren TMSF’nin etki alanı yaygın olarak araştırılır. Dolayısıyla TMSF anlamı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu açılımı ile söz konusu kuruluşun resmi açıklamalarından yola çıkılarak incelenen kurumun görevleri aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

  • Tasarruf sahibi olanların menfaatleri ile haklarının korunması için mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması
  • Fon bankalarının yönetilmesi, yeniden yapılandırılması ve mali durumlarının güçlendirilmesi
  • Yine fon bankalarının devir, birleştirme, satış ve tasfiye gibi işlemlerinin denetlenmesi
  • TMSF alacaklarının takip edilmesi ve tahsilat sürecinin yürütülmesi
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki varlık ve kaynakların yönetilmesi

Yukarıda sıralanan TMSF görevleri, ilgili kuruluşun temel yetkileri çerçevesinde çoklu işlemleri yürüttüğünü gösterir. Örneğin; TMSF, terör örgütleriyle ilişkili olduğu saptanan şirketlerde Ceza Mahkemesi uyarınca kayyımlık işlemlerini yürütebilir. Bununla birlikte BDDK tarafından yürütülen denetlemelerde yükümlülüğünü yerine getirmediği belirlenen ve tasfiye kararı alınan şirketlerin temel işlemlerinin gerçekleştirilmesinden de TMSF sorumludur.

Canlı Borsa
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senediYurt dışında yerleşiklerin hisse senedi
Merkez Bankası'nın rezervleri azalıyor...Merkez Bankası'nın rezervleri azalıyor...
Anahtar Kelimeler:
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı tmsf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor! Türkiye uyarısı: "Kaçınılmaz olacak"

Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor! Türkiye uyarısı: "Kaçınılmaz olacak"

Köprüden önce son çıkış! Otomobil fiyatları artacak mı?

Köprüden önce son çıkış! Otomobil fiyatları artacak mı?

Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı!

Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.