FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TMSF’nin el koyduğu banka satılıyor! Geri sayım başladı: İşte tahmini satış bedeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilen Bank Pozitif, 17 Şubat’taki ihaleyle yeni sahibini bulmaya hazırlanıyor. Tahmini satış bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlenirken, katılımcılar 55 milyon TL teminatla kapalı teklif ve açık artırma sürecine girecek.

TMSF’nin el koyduğu banka satılıyor! Geri sayım başladı: İşte tahmini satış bedeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimine geçen Bank Pozitif, 1,1 milyar TL muhammen bedelle 17 Şubat’taki kritik ihalede yatırımcıların karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erkan Kork’un mal varlıklarına el konulmuş, bu sürecin ardından sahibi olduğu Bank Pozitif de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilmişti.

Uzun süredir TMSF kontrolünde bulunan bankanın, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek satış ihalesiyle birlikte yeni sahibine geçmesi bekleniyor. Tahmini satış bedelinin 1 milyar 100 milyon TL Bankanın satışı için TMSF tarafından ekim ayında ilan edilen ihale tarihi önce ertelenmiş, ardından 17 Şubat tarihi resmiyet kazanmıştı.

TMSF’nin el koyduğu banka satılıyor! Geri sayım başladı: İşte tahmini satış bedeli 1

Bank Pozitif'in ihaleyle devri, iş dünyasında büyük ilgi uyandırırken, belirlenen tahmini satış bedelinin 1 milyar 100 milyon TL olduğu bildirildi. Bankaya talipli olan tarafların, başvurularını tamamlamaları ve 55 milyon TL'lik teminatı yatırmaları gerekiyor. Kapalı teklif usulüne uygun olarak verilen teklifler pazartesi gününe kadar TMSF’ye teslim edilecek; salı günü ise açık artırma ile ihale sonuçlanacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada yeni haftada 6 şirket bilanço açıklayacakBorsada yeni haftada 6 şirket bilanço açıklayacak
Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ihale banka tmsf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.