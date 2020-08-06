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TMSF Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 6 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ve Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan bütünlük 353 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

Bütünlük, Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 11.00'de 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

KAYNAK:AA

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