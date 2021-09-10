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TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor

10.09.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlamak için araç satış ihalelerinin duyuruları sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaya başlanmıştı.

TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), araç satış ilanlarını sosyal medyadan duyurmaya başlamasının ardından düzenlenen ihalelere katılımın arttığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF'nin ihale duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da eklemesinin etkileri görülmeye başlandı.

TMSF tarafından ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlamak için araç satış ihalelerinin duyuruları sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaya başlanmıştı.

TWITTER'DAN DUYURU YAPILDI

TMSF'nin Twitter hesabı olan @TmsfTr adresinden ilk olarak duyurusu yapılan dört adet binek araç satış ihalesi neticelendi.

Toplam 403 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan araçlara gelen tekliflerin toplamı 437 bin 500 liraya ulaştı.

En son 27 Eylül 2021 tarihinde Bartın'da satışa çıkarılacak Volkswagen Transporter marka aracın ihale duyurusu da TMSF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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