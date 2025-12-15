FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin icra kurulu üyesi oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nde (IADI) 3 yıl süreyle görev yapacak.

TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin icra kurulu üyesi oldu

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen IADI'nin 2025 Yıllık Genel Toplantısı'nda TMSF 3 yıl süreyle görev yapmak üzere IADI İcra Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında ülkelere rehberlik etmek ve uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan IADI bünyesinde 107 üye ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte toplam 117 kuruluş yer alıyor.

IADI'nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, genel kurulda yapılan oylama sonucunda IADI'nin en üst düzeyde karar merci olan İcra Kuruluna seçilirken, bu yılki seçimlerde Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Fransa, Polonya ve Brezilya gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkeler de IADI İcra Kurulunda yer almaya hak kazandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten maaş açıklaması: 'Hep yanında olduk'Bakan Şimşek'ten maaş açıklaması: 'Hep yanında olduk'
Sivas'ta kişi başı gelir 351 bin liraya ulaştıSivas'ta kişi başı gelir 351 bin liraya ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tmsf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.