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TOBB Başkan Vekili Yavuz: "Ticarette yeni bir devrim yaşanıyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz, "Bugün ticarette yeni bir devrim yaşanıyor.

TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz, "Bugün ticarette yeni bir devrim yaşanıyor. Bunun adı elektronik ticaret devrimi" dedi.
Ticarette yeni bir devrim yaşandığına işaret eden Yavuz, “Bugün ticarette yeni bir devrim yaşanıyor. Bunun adı elektronik ticaret devrimi. Eskiden İpek Yolu, baharat yolu vardı. Bu ticaret yolu üzerindeki ülkeler, insanlar zengin olurdu. Şimdi internet siber otobanı var. Yani artık ticaretin yolu, her evin, iş yerinin içinden geçiyor. Dünyanın en ücra köşesine bir tuşla mal satabiliyorsun. 20 trilyonluk pazar, 7 milyar insan ekranın ucunda” diye konuştu.
Türkiye’nin e-ticarette geride olduğunu ancak farkın hızla kapatılabileceğine değinen Yavuz, “İstatistikler gösteriyor ki gelişmiş ülkelerde e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 10’un üzerinde. Bu oran sadece dört yılda iki katına çıktı. Bizse maalesef e-ticarette henüz yolun başındayız. Türkiye’de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 5’i elektronik mecradan yapılıyor. Bugün için gerideyiz ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz.Bu treni kaçırmamak için var gücümüzle çalışmalıyız” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin e-ticaret alanında sahip olduğu potansiyeli vurgulayan Yavuz, ”İşte e-ticaret. Türkiye, bu alanda müthiş bir potansiyele sahip. Mobil bağlantı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine benziyoruz. Nüfusun yüzde 72’si mobil bağlantıya sahip. 60 milyon kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor“ ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin sosyal medya kullanım oranına değinen Yavuz, "Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Dünyada sosyal medyayı en çok kullanan 13. ülkeyiz. Facebook kullanıcı sayısında dünyada 10’uncuyuz. Instagram kullanıcı sayısında 6’ncıyız. Günde ortalama 6 saatimizi internette geçiriyoruz. Ama elektronik ticarette ilk 25 içinde bile yokuz” dedi.
Ürün hizmet satışlarına değinen Yavuz, "2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın almış. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerinde. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3” diye konuştu.
E-ticaretin gelişmesini yavaşlatan unsurlara işaret eden Yavuz, “E-ticaretin gelişmesini yavaşlatan birinci unsur güven eksikliği. İnsanlar kredi kartı bilgilerini online mecrada paylaşmak, tanımadığı satıcıdan ürün almak istemiyor. Bu konuyla ilgili yoğun mesai harcadık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte güven damgası uygulamasını hayata geçirdik. 6 Ocakta 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını verdik. Güven damgası, damgayı taşıyan e-ticaret sitesinin asgari güvenlik şartlarını sağladığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye’deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirdi. E-ticaretin gelişmesini yavaşlatan bir diğer unsur ise bilgi eksikliği. Bu eksikliği gidermek için Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle projeler üretiyoruz. Facebook ile KOBİ’lerimize sosyal medyayı ürün satmak için kullanmayı öğretiyoruz. Amazon ile KOBİ’lerimize Avrupa’ya e-ihracat yapma imkanı sunuyoruz. Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla TOBB2B platformunu kurduk. Bu platformla uluslararası işbirliği sistemleriyle firmalarımızı dünyada iş yapabilecekleri diğer firmalarla aynı platformda buluşturuyoruz. Hem Türk ve hem de yabancı firmalar ürünlerini, faaliyetlerini ve yapmak istedikleri işbirliği tiplerini kolayca internet ortamına aktarabiliyor, talep ve tekliflerini sisteme ekleyebiliyor. Kısa sürede 100 ülkeden 4 binin üzerinde firma bu sisteme kayıt oldu. Tabii Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girebilmesi için camia olarak yaptığımız en büyük yatırım TOBB ETÜ’dür” şeklinde konuştu.
TOBB ETÜ olarak Türkiye’de pek çok proje yürüttüklerini belirten Yavuz, ”Türkiye’de ilk defa faaliyete geçirdiğimiz ve hala tek olarak uygulanan ortak eğitim modelimizle teoriyle pratiği tam manasıyla bir araya getiriyoruz. Tüm öğrencilerimiz 1 yıllık iş tecrübesiyle mezun oluyor. Mezunlarımızın 73.5’i ilk 1 yıl içinde iş buluyor. Dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için kurduğumuz kuluçka merkezimiz Garaj’da bir proje fabrikası gibi çalışıyor. TOBB ETÜ’lü öğrencilerimiz, geliştirdikleri Türkiye’nin ilk yerli drone’uyla tam 1 milyon liralık ön satış yaptılar. Şu anda tüm dünyaya mal satıyorlar. Geliştirdiği üç boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle Microsoft’la yarışan, Nokia’ya teknoloji ihraç eden firmalarımız var” dedi.

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