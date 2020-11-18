TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'ye iş ve yatırım talebi artacak

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde yoğun bir mesai harcadıklarını, tüm sorunları ve önerileri bir araya getirdiklerini ve bunların şuradan sonra ilgili bakanlıklara iletileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, dile getirdikleri pek çok önerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirildiğine işaret ederek, "Bugün gündeme getireceğimiz konularda da geçmişte olduğu gibi çözüm getireceğinize inanıyoruz." diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği, vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu'nun kapasitesinin iki katına çıkarılması, kamu bankaları aracılığıyla düşük maliyetli kredi imkanı gibi birçok desteğin geçen aylarda hayata geçirildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, söz konusu icraatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

'YATIRIMCILARA GÜVEN VERECEK BİR PROGRAM TASARLAMALIYIZ'

Hisarcıklıoğlu, dünyanın yeni bir dönemin arifesinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de bu yeni döneme her yönüyle hazır hale gelmeliyiz. Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanma döneminin başlayabileceğine işaret ediyor. Küresel değer zincirleri kısalacak, Türkiye'ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır. Yurt dışı temaslarımızda bunu görüyor ve duyuyoruz. Bu fırsatları yakalamak üzere, şimdi harekete geçmemiz ve hazırlanmamız gerekiyor."