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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomik Programı değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) değerlendirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomik Programı değerlendirdi

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL GELİŞMELER DOĞRU TESPİT VE TEŞHİS EDİLEREK GERÇEKÇİ TEDBİRLER VE HEDEFLER ORTAYA KONULMUŞ DURUMDA'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Yeni Ekonomi Programı’nın küresel gelişmelerin doğru tespit ve teşhisi ile hazırlandığını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programında (YEP) ekonomideki durum ve küresel gelişmeler doğru tespit ve teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konulmuş durumda. Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılmış olmasıyla, program döneminde (2021-2023) yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir” şeklinde konuştu.

'PLANLANAN ADIMLAR TÜRKİYE'Yİ CUMHURİYETİMİZİN 100, YILI OLAN 2023'E HAZIRLAYACAK BİR YOL HARİTASI'

Planlanan adımların Türkiye’yi Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’e başarı ile taşıyacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz. Planlanan adımların Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığı bu dönemde, programın önümüzü daha net görmemizi ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına, ülkemizi küresel ölçekte öne çıkaracağına inanıyoruz” diye konuştu.

'TÜRK İŞ DÜNYASI OLARAK ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi için çalışmalarına tüm güçleri ile devam edeceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye inşallah bu süreçte kararlı bir şekilde hayata geçireceği değişim ve dönüşümle yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde ederek finansal istikrarını güçlendiren, istihdamını artıran, daha rekabetçi, daha yüksek katma değerli, daha güçlü bir ekonomi haline gelecektir. Bizlerde Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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