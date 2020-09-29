TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomik Programı değerlendirdi

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL GELİŞMELER DOĞRU TESPİT VE TEŞHİS EDİLEREK GERÇEKÇİ TEDBİRLER VE HEDEFLER ORTAYA KONULMUŞ DURUMDA'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Yeni Ekonomi Programı’nın küresel gelişmelerin doğru tespit ve teşhisi ile hazırlandığını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programında (YEP) ekonomideki durum ve küresel gelişmeler doğru tespit ve teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konulmuş durumda. Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılmış olmasıyla, program döneminde (2021-2023) yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir” şeklinde konuştu.