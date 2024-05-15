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TOBB Başkanı'ndan ticari kredi kartları için çağrı! "Taksit kısıtlarını kaldırabiliriz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 16:23
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ticaret-sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik de yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz." çağrısını yaptı.

TOBB Başkanı'ndan ticari kredi kartları için çağrı! "Taksit kısıtlarını kaldırabiliriz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sahadan kendilerine en çok yansıtılan sıkıntıları paylaştı. Hisarcıklıoğlu, "Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı var. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılabilir ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasada bir rahatlama getirebiliriz. Ticaret-sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik de yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, "“Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz. Milletlerarası Ticaret Odası’nda, Avrupa Odalar Birliği’nde, İslam Ticaret Odası’nda, Türk dünyasını bir araya getiren Türk TSO’ya kadar küresel platformların tamamının yönetimlerine girdik” dedi.

TOBB’un 80’inci Mali Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman iş adamlarının yanında yer aldığını belirterek, teşekkür etti. Oda ve borsa başkanlarıyla birlikte reel sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarla devamlı istişare ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “İş dünyamızın yüzlerce talep ve beklentisini ilettik. Bunların pek çoğundan da olumlu sonuçlar aldık. Bugün aramızda bulunan kıymetli bakanlarımız, iş ortamını kolaylaştıran, rekabet gücümüzü artıran, böylelikle büyümeye ivme kazandıran adımlar attılar. Camiamızın da bakanı olan Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a ve tüm değerli bakanlarımıza, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

KREDİ VE KREDİ KARTLARI ÇAĞRISI

Hisarcıklıoğlu, sahadan kendilerine en çok yansıyan sıkıntı ve talepleri paylaşarak, “Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı var. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılabilir ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasada bir rahatlama getirebiliriz. Ticaret-sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik de yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz. İkinci konuya gelince maalesef dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatı bizde. Böylelikle istihdamı adeta cezalandırıyoruz. Firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünü tıkıyoruz. AB ve ILO kriterlerini baz alan bir işgücü reformuyla bu olumsuz durumu da düzeltebiliriz. Bir diğer önem verdiğimiz konu; sanayimizi büyütmek ve deprem riskine karşı korumaya almak. OSB’ler başta olmak üzere sanayide büyüme alanı için yer bulamıyoruz. Bu da arsa fiyatlarını yükseltiyor” ifadelerine yer verdi.

“BAYRAĞIMIZI ULUSLARARASI VE BÖLGESEL İŞ DÜNYASI KURULUŞLARINDA DALGALANDIRIYORUZ”

Türkiye’yi yurtdışında da en üst düzeyde temsil ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz. Milletlerarası Ticaret Odası’nda, Avrupa Odalar Birliği’nde, İslam Ticaret Odası’nda, Asya-Pasifik Odaları Konfederasyonu’ndan Türk dünyasını bir araya getiren Türk TSO’ya kadar küresel platformların tamamının yönetimlerine girdik. Sizlerle birlikte ülkemizin dünyada artan prestijinin verdiği özgüvenle geçen sene bir önemli adım daha attık. 150 ülkenin odalarını bir araya getiren ‘Dünya Odalar Federasyonu’ başkanlığına aday oldum. Yapılan seçimde biz diğer 5 adayın toplamından daha fazla oy aldık. Ve bu önemli görevi ülkemize kazandırdık” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı sınır taksit
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