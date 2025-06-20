FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TOBB Mayıs ayında kurulan ve kapan şirket sayısını açıkladı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. TOBB'un açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 8 bin 765, kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artışla 2 bin 921 oldu.

TOBB Mayıs ayında kurulan ve kapan şirket sayısını açıkladı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, nisana kıyasla yüzde 15,5 artışla 7 bin 590'dan 8 bin 765'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artarak 2 bin 921'e yükseldi. Nisanda 2 bin 580 şirket kapanmıştı.

iStock-647148892

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artış gösterdi.

iStock-1453358221

Mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7, kooperatif sayısı yüzde 48,1 artış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kooperatif sayısı yüzde 32,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,7 arttı.
Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artarken, şirket sayısı yüzde 13, kooperatif sayısı yüzde 32,5 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 5,9, kooperatif sayısında yüzde 23,3 artış gerçekleşirken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,7 azalış kayıtlara geçti.

iStock-1778859230

O İLDE ŞİRKET KURULMADI

Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşunun gerçekleşmediği görüldü. Mayısta kurulan toplam 8 bin 956 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8'ini limitet şirketler, yüzde 10,1'ini anonim şirketler, yüzde 2,1'ini de kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 11'i Ankara ve yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 973'ü ticaret, 1322'si inşaat ve 1067'si imalat sektöründe yer aldı.
Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 710'u inşaat, 341'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 89'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

iStock-1869648975

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 1062'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 426'sının imalat ve 295'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.
iStock-1449572867

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 433'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 174'ünün inşaat, 91'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 191 kooperatif kurulurken, bunların 125'i konut yapı, 40'ı işletme ve 8'i turizm geliştirme kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.
para sayma makinesi

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 21'i Çin ve 14'ü Türkmenistan ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 76'sı anonim, 492'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.
iStock-648308212

Kurulan söz konusu şirketlerin 326'sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 113'ü bilgisayar programlama, 108'i ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

para sayma sayma

5 AYDA 44 BİN 896 ŞRİKET KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalışla 44 bin 896'ya geriledi.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşın cebi kredi kartı dolu! Vatandaşın cebi kredi kartı dolu!
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Anahtar Kelimeler:
TOBB şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yolda: Taksit süresi 6 aya çıkabilir

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yolda: Taksit süresi 6 aya çıkabilir

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.