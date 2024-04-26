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TOBB verileri açıkladı: Türkiye'de martta kurulan şirket sayısı azaldı! O ilde mart ayında hiç şirket kurulmadı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 11:48
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Türkiye'de martta 9 bin 14 şirket ve kooperatif kuruluşu yapıldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,5 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 36,5 arttı.

TOBB verileri açıkladı: Türkiye'de martta kurulan şirket sayısı azaldı! O ilde mart ayında hiç şirket kurulmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, martta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,2, kooperatif sayısı yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,4, kooperatif sayısı yüzde 11,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 47,4 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 15,6, kooperatif sayısında yüzde 29,1 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,2 azalış gerçekleşti.

MARTTA ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULUMU GERÇEKLEŞMEDİ

Mart ayında Ardahan'da şirket kurulumu gerçekleşmedi. Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 14 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2'si limited şirket, yüzde 11,3'ü anonim şirket, yüzde 2,6'sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,7'si İstanbul, yüzde 11,3'ü Ankara, yüzde 7,3'ü İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 963'ü ticaret, 1235'i imalat ve 1173'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 440'ı inşaat, 313'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 628'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259'unun imalat ve 179'unun inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 565'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200'ünün inşaat, 141'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Martta 231 kooperatif kurulurken bunların 155'i konut yapı, 46'sı işletme, 9'u turizm geliştirme amaçlı kooperatif olarak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 368'i Türkiye, 33'ü İran ve 16'sı Almanya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 62'si anonim, 561'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 264'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 99'u ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 97'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

3 AYDA 29 BİN 593 ŞİRKET KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 29 bin 593'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 artışla 5 bin 309'a yükseldi.

(AA)

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