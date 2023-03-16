TOGG 60 bin TL ön ödeme geri ödenecek mi, ön sipariş bedeli geri yatırılır mı? TOGG T10X için 60 bin TL detayı

TOGG 60 bin TL ön ödeme tutarının geri ödenip ödenmeyeceği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yerli otomobilin C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'un satış fiyatı, 953 bin TL olarak açıklandı. Aracın 3 değişik modeli olacak ve fiyatlar donanımı ile menzile göre değişecek. Yerli otomobilin en yüksek menzil ve donanıma sahip modeli 1 milyon 790 bin TL'den satışa sunulacak. Trumore mobil uygulamasından 'Trumore e-Cüzdanı' oluşturup 60 bin TL bakiyesini yükleyen ve ön ödemeyi tamamlayan vatandaşlar çekilişe katılma hakkını elde edecek. TOGG yerli otomobilde 60 bin TL detayı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TOGG 60 BİN TL ÖN ÖDEME GERİ ÖDENECEK Mİ?

TOGG 60 bin TL ön ödeme tutarı için açıklamada bulunuldu.

TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek.

TOGG'un internet sitesinden ya da Trumore uygulamasından başvuru yapılabilecek. TOGG ön sipariş sözleşmesini okuyup onaylayanlar ödeme kısmında işlemlerini sonuçlandıracaklar.

Trumore e-Cüzdanı olan ve 60 bin TL bakiye yükleyip ön ödemeyi tamamlayan kişiler çekilişe katılma hakkı kazanacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ BEDELİ GERİ YATIRILIR MI?

TOGG yerli otomobil çekilişinde sipariş hakkı kazanamayan kişilerin ön ödeme bedelleri geri yatırılacak.

TOGG ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

TOGG yerli otomobil çekilişi 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Yapılan açıklamaya göre; çekilişle sipariş hakkı kazanan vatandaşlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemiyle kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

