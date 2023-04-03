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Togg'da büyük gün! İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikincisi...

03.04.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da büyük gün geldi. Togg'da ilk sipariş bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek. Törenin saat 16'da olması beklenirken, Togg'da ikinci sipariş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.

Togg'da büyük gün! İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikincisi...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön siparişe çıkmasının ardından 29 Mart akşamı yapılan çekiliş ile ilk sahipler belirlendi. Ön sipariş sürecine 60 bin TL ödeyerek dahil olan yüz bini aşkın vatandaştan 20 bin talihli Togg’a kavuşmak için gün sayarken bugün ilk sipariş gerçekleştirilecek.

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İLK TESLİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aracı teslim edilecek. Doğuştan elektrikli olan Togg'un ikincisi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Togg'un teslimi bugün saat 16:00'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

TOGG'A YOĞUN TALEP

Togg'un ön sipariş rakamları dudak uçuklatmıştı. Kısa sürede Togg'u talep edenlerin sayısı 177 bine ulaşmıştı.


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