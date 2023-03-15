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Togg'da geri sayım başladı! Bu ay sonunda satışa çıkıyor, Togg böyle görüntülendi

15.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli otomobili Togg'da geri sayım devam ediyor. Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Togg'da yarın ön sipariş alımları başlıyor. T10X V1 RWD 314 kilometre menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla satılacak Togg'da test araçları Bursa yollarında görüntülendi. Togg T10X, hızlı şarj ile 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Togg'da geri sayım başladı! Bu ay sonunda satışa çıkıyor, Togg böyle görüntülendi

Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg'da yarın ön sipariş alımları başlıyor. 3 farklı modeli satışa çıkacak Togg'da test araçları Bursa yollarında görüntülendi.

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TEST SÜRÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilen Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg, farklı renklerdeki araçlarıyla test sürüşlerine başladı. Bursa’nın cadde ve sokaklarında test edilen araçlar, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandı. Dron ile de havadan görüntülenen Togg, ihtişamıyla büyüledi.

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TOGG'UN FİYATI BELLİ OLDU

Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr adresi üzerinden 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açılacak olan Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslim tarihi Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

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Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

30 DAKİKADAN KISA SÜREDE ŞARJ

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Togg T10X, hızlı şarj ile 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuk sağlıyor.

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ERDOĞAN'DAN TOGG AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vizyon projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili Togg. Diyor du hani araba? Fabrika yerinde. Togg yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan togg

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