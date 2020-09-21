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TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Murat Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak

TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu.
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.

Verilen bilgiye göre, son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

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Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.
Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

KAYNAK:AA

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