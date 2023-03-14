TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI! TOGG menzili ne kadar, tek şarjda kaç km gidiyor? Yerli otomobil otomatik vites mi, manuel mi?

TOGG yerli otomobilin uzun menzil ve kısa menzil fiyatı duyuruldu. TOGG yerli otomobilin ön satışları için başvurular kurumun web sitesi üzerinden alınacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte TOGG yerli otomobil'in fiyatı ve özellikleri...

TOGG UZUN MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

TOGG Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

TOGG KISA MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI KAÇ TL?

Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak.

TOGG OTOMOBİL KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

TOGG otomobil gücünü lityum iyon pillerden alıyor.

TOGG tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj edilebilmesi planlanıyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili yüzde 20'ye kadar uzatması öngörülüyor.

TOGG YERLİ OTOMATİK VİTES Mİ MANUEL Mİ?

TOGG prototipi otomatik olarak üretilmiştir.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG ne zaman çıkacak sorusu son dakika açıklaması ile yanıt buldu. TOGG 16-27 Mart'ta ön satışa çıkacak.

TOGG ÖN SİPARİŞLER NEREDEN ALINACAK?

Togg yerli otomobili, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişe çıkacak.

TOGG'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan da yerli otomobilin satışa sunulmasıyla ilgili açıklama geldi. Siparişlerde bireysel kullanıcıların öncelikli olacağının altını çizen Karakaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

Togg T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası.



16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için https://t.co/JKIdgmkU8Y’ye girin veya Trumore'u indirin: https://t.co/C4dQwhRmcF#T10X #Togg pic.twitter.com/05RqLKITx4 — Togg (@Togg2022) March 14, 2023



