TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: Temmuz ayında TOGG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? T10X V1, T10X V2 model fiyatları

TOGG fiyatları merak konusu oldu. Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'un fiyat listesi Temmuz ayında güncellendi. Ön sipariş ile alınabilen yerli otomobilin baz versiyonu 953 bin liradan satışa sunulmuştu. İşte 2023 Temmuz ayı itibarıyla TOGG fiyat listesi...

TOGG YENİ FİYAT LİSTESİ 2023

TOGG fiyat listesi Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere güncellendi.

Buna göre;

• T10X V1 RWD Standart Menzil 314 km: 1.207.000 TL

• T10X V2 RWD Standart Menzil 314 km: 1.307.000 TL

• T10X V2 RWD Uzun Menzil 523 km: 1.557.000 TL

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN RENKLERİ NELER?

TOGG otomobilin 6 farklı renk seçeneği bulunuyor.

TOGG'da laciverte yakın renk görünümüyle Gemlik modeli, kırmızıya yakın renk görünümüyle Anadolu modeli, griye yakın renk görünümüyle Kula modeli, bej rengine yakın görünümüyle Kapadokya modeli, siyah renk görünümüyle Oltu modeli ve beyaz renk görünümüyle Pamukkale modeli yer alıyor.





