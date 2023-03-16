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TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: TOGG fiyatları ne kadar? Yerli otomobil T10X nasıl satın alınır? Sınıfının en ucuzu!

16.03.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG fiyat listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil siparişlerinin bugün alınmaya başlanacağını açıklaması sonrası merak konusu oldu. Yerli otomobil T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek. Yerli otomobil, kurumun web sitesinden ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe çıkarılacak. Peki, TOGG fiyatları ne kadar? Yerli otomobil T10X nasıl satın alınır? İşte 2023 TOGG fiyat listesi...

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: TOGG fiyatları ne kadar? Yerli otomobil T10X nasıl satın alınır? Sınıfının en ucuzu!

TOGG fiyat listesi, 16 Mart 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yerli otomobilin T10X modeli için ön siparişlerin çekilişle belirleneceği ifade edilirken, Trumore mobil uygulamasından ya da kurumun internet sitesinden Tru.ID oluşturan vatandaşlar 60 bin TL ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. TOGG fiyat listesi merak konusu oldu. İşte 2023 TOGG fiyat listesi...

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslimi ise Temmuz ayında başlayacak.

TOGG başında fiyat değerlendirmesi - Genel - İstanbul - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ ŞARTLARI NELER?

TOGG ön sipariş şartları 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak yerli otomobil için başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edildi.

TOGG T10X modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. Öte yandan fiyat belirleme süreci sonrası devlet bankaları devreye girecek. Yapılan açıklamaya göre; TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ FİYATI NE KADAR?

TOGG T10X fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. TOGG fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

T10X, TOGG web sitesinden ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe çıkarılacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?

TOGG ön sipariş için resmi site üzerinden veya TRUMORE mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOGG T10X için ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

'"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi. Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak."

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG T10X ÖN SİPARİŞ

TOGG T10X için Google Play ya da Apple Store'dan Trumore uygulamasını indirerek ya da TOGG web sitesinden 16 Mart itibaroyla başvuruda bulunulacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG'dan yapılan açıklamada "T10X akıllı cihazını keşfedin, gelişmiş araç konfigüratörü ile akıllı cihazınızı oluşturup ön siparişe hazırlanın ve çekilişe katılın." ifadelerine yer verildi.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak

TOGG KISA MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI KAÇ TL?

Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG UZUN MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

TOGG Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

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TOGG ÖZELLİKLERİ

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Togg önsipariş için 60 bin TL şartı!Togg önsipariş için 60 bin TL şartı!
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