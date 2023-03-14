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TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Başvuru ekranı yayımlandı mı? 20.000 adet araç teslim edilecek!

14.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG fiyat listesi ile ilgili son dakika açıklamasının bugün yapılması bekleniyor. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali nihayet gerçekleşiyor. Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil hakkında yapılan açıklamaya göre sene sonuna kadar 20.000 adet aracın teslim edilmesi bekleniyor. Peki, TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? TOGG başvuru ekranı yayımlandı mı?

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Başvuru ekranı yayımlandı mı? 20.000 adet araç teslim edilecek!

TOGG fiyat listesi ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili satışa çıkıyor olacak." ifadesini kullandı. "TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?", "Yerli otomobil tek şarjla kaç KM mesafe gider?" gibi soruların yanıtına ulaşmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte TOGG fiyat listesi ile ilgili ayrıntılar...

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TOGG YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

TOGG fiyat listesi henüz yayımlanmadı.

Sada önce, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg’un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan 160 kW güce sahip arkadan itişli TOGG otoobilin yüzde 10’luk ÖTV dilimine gireceği tahmin ediliyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olacağı düşünülüyor.

Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon TL olabileceği düşünülüyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

TOGG fiyat listesinin yayımlanması bekleniyor.

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Öte yandan 3 Mart'ta elektrikli otomobillerde gerçekleşen ÖTV matrahı güncellemesiyle Togg modellerinin 160 kilowatt gücündeki versiyonlarında fiyatlar yaklaşık yüzde 21 oranında düştü.

Resmi fiyatların ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyor.

Togg'un fiyat listesinin açıklanmasının ardından ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Nisan ayı boyunca bu süreç devam edecek.

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TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG ne zaman çıkacak sorusu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın yaptığı açıklama ile yanıt buldu.

Bakan yardımcısı Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor."

TOGG YERLİ OTOMOBİL KAÇ KM HIZ YAPIYOR?

Son hızı 180 km/saat olacak yerli otomobilin 400 HP versiyonunda 0-100/km/saat hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

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