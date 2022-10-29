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TOGG FİYAT LİSTESİ: Yerli otomobil TOGG fiyat listesi açıklandı mı, ne kadar olacak?

29.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG fiyat listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yerli otomobil TOGG ile ilgili detaylar açıklanmaya başlandı. Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak. Peki, TOGG fiyat listesi açıklandı mı, ne kadar olacak?

TOGG FİYAT LİSTESİ: Yerli otomobil TOGG fiyat listesi açıklandı mı, ne kadar olacak?

TOGG fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. TOGG fiyat listesi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Fiyatlar belli olmadı. Günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket, beş ay sonrası için, altı ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz." dedi.

TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un fabrikasının açılış töreninde CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati açıklamasında, ‘Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.’ dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır fiyat ile ilgili soruların üzerine, ‘
Tabii çok soruluyor fiyatı da. Tabii elektrikli araçların dünyada daha pahalı olduğu fikrinden hareketle Togg'un erişebilir bir fiyatı olup olmayacağı konusu çok konuşuluyor. Ama her zaman şunu söylüyoruz satışa çıkarıldığında göreceğiz ki kendi sınıfındaki geleneksel, içten yanmalı motorla çalışan benzinli ya da dizel araçlarla aynı fiyatta olacak.’ açıklamasında bulundu.

KARAKAŞ’IN AÇIKLAMASI

Trafiğe çıkma tarihini mart ayının sonu olarak açıkladıklarını anımsatan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

togg

"Neden? Şimdi bakın, biz şimdiye kadar sıfırdan kurulmuş bir şirket olarak, ürünümüzü sıfırdan geliştiren bir şirket olarak sektörün ve regülasyonların söylediği, tarif ettiği her türlü kuralı adım adım uygulayarak gidiyoruz. Yani bizim tesisimizin seri üretime hazır olması, seri üretime hazır olması demek, araçların trafiğe çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor.
Biz buradan seri üretim süreçleriyle, dondurulmuş süreçlerden çıkan araçların üretilerek Türkiye'de, yurt dışında değişik sertifikasyon testlerine, sertifikasyon testlerinden sonra homologasyonun tamamlanması ve trafiğe çıkmak için o onayın alınmasını bekliyoruz. Bunu yaparken de ülkemizin standartlarının yanında Avrupa'nın da standartlarını almak istiyoruz. O nedenle de bizim bu sürece ihtiyacımız var. Dolayısıyla sorunuzun net cevabı martın sonundan itibaren yollarda olacak."
Bakan Varank, TOGG'un piyasa fiyatıyla ilgili olarak, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla TOGG'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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