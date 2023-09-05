Togg Gemlik Tesisi’nde bir ilk! CHP’li vekiller üretim bandını bizzat inceledi… Dikkat çeken sözler: 156 binlik filo talebi…

AK Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Togg’a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Şevkin, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi.

PİSTTE TOGG’U DENEDİLER

Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Gövde, boyahane ve montaj olmak üzere üç bölümden oluşan üretim tesisini gezen heyet, burada yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Komisyon üyeleri son olarak fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil Togg'u deneyimleme imkanı buldu.

“İKTİDAR VE MUHALEFET FARK ETMEKSİZİN BURADAYIZ”

Yapılan gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Varank ise, “İktidar veya muhalefet fark etmeksizin milletvekilleriyle buraya geldik. Togg'un değişen ve dönüşen mobilite dünyasında Türkiye'nin alternatif ve rekabetçi olabileceğini, üretim ve teknoloji kabiliyetleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini gösteren önemli bir projedir. Komisyondaki arkadaşlarımızla burayı görmek istedik. Üretim süreçlerini anlayabilmek istedik. Buradaki emekçi kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik” şeklinde açıklamada bulundu.

TOGG’DA ‘SAHİPLİK’ VURGUSU

Togg’un ön koltuğuna oturarak yerle akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli” dedi.

ÜRETİM BANDINI YERİNDE GÖZLEMLEDİLER

“Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük” ifadelerini kullanan Şevkin, “3 binin üzerinde çalışanın ve 800 yüz civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz. Daha önce hiç binmemiştim" diye konuştu.

Geziye katılan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer de Togg’un siyasi konulara malzeme edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türker Ateş, “Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız” derken Talat Dinçer de, “Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis tür ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir” yorumunda bulundu.



