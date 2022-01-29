TOGG için dev adım: İlk merkez Avrupa'da

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG otomotiv dünyasını sallamaya başladı.

Bu yıl sonunda ilk seri üretim aracın banttan inmesinin planlanırken TOGG’dan sevindiren bir haber daha geldi. TOGG için Almanya'nın Stuttgart şehrinde temsilcilik açıldı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş daha önce yaptığı açıklamada, "Önce Almanya, ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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TOGG ayrıca CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.



