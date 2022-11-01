TOGG için kredi müjdesi! TOGG fiyatı ne kadar, kredi nasıl alınır? Kamu bankalarından araba kredisi fırsatı

TOGG fiyatı ve kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kamu bankalarının düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG fiyatı ve aracın ne zaman yollarda olacağı hakkında bilgi verdi.

TOGG KREDİSİ NASIL ALINACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında, ‘Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.’ dedi. Henüz TOGG kredi başvuruları hakkında bir açıklama yapılmadı.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG’un ne kadar olacağı hakkında henüz bir rakam belirtilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer bir konunun da vatandaşların Togg'a nasıl sahip olabilecekleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu soruya da TOGG'un ticari sırlarını açığa vermeden şöyle cevap veriyorum. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok."

Togg'un ne zaman yollarda olacağını da açıklayan Erdoğan, "Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik, yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz." dedi.

