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Togg için Türkiye’deler! Masada 14 ülkenin temsilcileri var! İnceleme yaptılar

23.11.2024 14:43
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Togg'un Avrupa yolculuğu için önemli adım olarak değerlendirilen bir ziyaret gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Ticaret Müşavirleri Togg ve yerli batarya fabrikası Siro'da inceleme yaptı. İnceleme sırasında 14 farklı Avrupa ülkesinden gelen temsilcilerle yapılan görüşme Togg’un Avrupa macerası içinde kritik öneme sahip… İşte Togg tesisine yapılan ziyaretin detayları…

Togg için Türkiye’deler! Masada 14 ülkenin temsilcileri var! İnceleme yaptılar

Türkiye'nin yerli akıllı otomobili Togg'un Avrupa yolculuğu için önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği'nin Ticaret Müşavirleri TOGG ve yerli batarya fabrikası Siro'da inceleme yaptı.

Türkiye'de bulunan ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Avrupa Birliği ticaret müşavirlerinden oluşan heyet Gemlik’e gelerek Yılport Gemport limanı ve Türkiye'nin otomobili Togg tesisleri ile yerli batarya fabrikası Siro'da temaslarda bulundular.

Türkiye'nin ilk özel limanı olan Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu, Terminal Direktörü Ali Ekber Şimşek, İdari İşler Müdürü Cenk Buluk tarafından karşılanan heyete Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Işıkçı ve Nihat Balkan eşlik etti.

TOBB Uluslararası İlişkiler Müdürü Damla Tufan ve TOBB Uzman Yardımcısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesinden Sıla Kozanlı rehberliğinde limanın genel tanıtımı ile iş ve işlemlerin tanıtıldığı brifing Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu tarafından verildi.

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ÜRETİM SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ ALIP TEST SÜRÜŞÜ YAPTILAR

Heyete Gemlik limanlarının ticari faaliyetleri ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Ardından, liman sahası karadan ve Galip Y. römorkörü vasıtasıyla denizden gezildi.

AB heyeti GTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Balkan ve Hakan Işıkçı, Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ve Sanayi Sicil Müdürü Ayhan Yıldız ile birlikte Türkiye’nin otomobili TOGG tesisleri ile SIRO Batarya fabrikasını da ziyaret etti. Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve Togg'ta pistte deneme sürüşü gerçekleştirildi.

Heyete gezinin son durağında GTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Balkan nezaretinde, sanayi bölgeleri ve serbest bölge tanıtılarak, Gemlik'in ticari faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi verildi.

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14 AVRUPA ÜLKESİNİN TEMSİLCİLERİ GELDİ

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, AB Türkiye Delegasyonu öncülüğünde ve GTSO ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin (Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya) ticaret müşavirleri, elçilik sekreterleri, ticaret ateşeleri, müsteşarları ve ekonomi danışmanları bir araya geldi. Etkinlikte AB Türkiye Delegasyonu, Ticaret ve Ekonomi Bölümü Başkanı Dominik Olewinski, Başkan Yardımcısı Mariafrancesca Mazzucco ve Bölüm Sekreteri Aras Güven ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uluslararası Dış İlişkiler Müdürü Damla Tufan ve TOBB Uzman Yardımcısı Sıla Kozanlı da etkinlikte yer aldı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bursa togg
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