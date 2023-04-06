FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı: "İlk günkü heyecan ve tutkuyla"

TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı: "İlk günkü heyecan ve tutkuyla"

06.04.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşıma, "Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat... İlk günkü heyecan ve tutkuyla." notu düşüldü.

TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı: "İlk günkü heyecan ve tutkuyla"

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800'ü aşkın Togg'lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla." ifadelerine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?
Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödemeMaaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme
En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro! En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Altın fiyatları için sıradaki hamle belli oldu!

Altın fiyatları için sıradaki hamle belli oldu!

Sözleşme imzalandı: En düşük maaş 15 bin TL oldu

Sözleşme imzalandı: En düşük maaş 15 bin TL oldu

Gram altın için 'yeni normal bu' diyen İslam Memiş rakam verdi

Gram altın için 'yeni normal bu' diyen İslam Memiş rakam verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.