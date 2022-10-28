TOGG ne demek, açılımı nedir? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler

TOGG, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulmuştu. Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, "Türkiye’nin Renkleri" temasıyla 6 farklı renk modelini paylaştı. 29 Ekim'de TOGG'un seri üretim fabrikası açılacak. TOGG'un kelime anlamı ve TOGG satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TOGG hakkında merak edilen soruların yanıtları...

TOGG NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

TOGG marka ismi 'Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu' cümlesinin baş harflerinden oluşmaktadır.

TOGG'un logosu Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası olarak tarif ediliyor. Ayrıca yazılım dünyasının kodlama sembollerine selam gönderiyor.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Varank otomobilin seri üretiminin 29 Ekim'de başlayacağını ifade etti.

TOGG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" ifadesini kullandı.

TOGG C-SUV MODELİ HANGİ RENKLERDE OLACAK?

Yerli ve milli otomobil Togg'un C-SUV modelinin renkleri belirlendi. Togg resmi Twitter hesabı üzerinden otomobillerin belli olan renkleri ile görsellerini paylaştı.

Togg paylaşımında, "2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız." şeklinde yazdı.

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

