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TOGG ne demek, açılımı nedir? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler

28.10.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG'un açılımı, anlamı ve fiyat listesi birçok vatandaşın merak konusu haline geldi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak. TOGG hakkında merak edilenler sorgulanmaya devam ediyor. Peki, TOGG ne demek, açılımı nedir? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

TOGG ne demek, açılımı nedir? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler

TOGG, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulmuştu. Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, "Türkiye’nin Renkleri" temasıyla 6 farklı renk modelini paylaştı. 29 Ekim'de TOGG'un seri üretim fabrikası açılacak. TOGG'un kelime anlamı ve TOGG satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TOGG hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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TOGG NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

TOGG marka ismi 'Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu' cümlesinin baş harflerinden oluşmaktadır.

TOGG'un logosu Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası olarak tarif ediliyor. Ayrıca yazılım dünyasının kodlama sembollerine selam gönderiyor.

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TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Varank otomobilin seri üretiminin 29 Ekim'de başlayacağını ifade etti.

TOGG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" ifadesini kullandı.

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TOGG C-SUV MODELİ HANGİ RENKLERDE OLACAK?

Yerli ve milli otomobil Togg'un C-SUV modelinin renkleri belirlendi. Togg resmi Twitter hesabı üzerinden otomobillerin belli olan renkleri ile görsellerini paylaştı.

Togg paylaşımında, "2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız." şeklinde yazdı.

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

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