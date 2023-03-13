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TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak, tek şarjla kaç KM mesafe gider? Gözler o tarihte!

13.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır konuya ilişkin yaptığı açıklamada tarih verdi. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali nihayet gerçekleşiyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak, tek şarjla kaç KM mesafe gider? Gözler o tarihe çevrildi. İşte detaylar...

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak, tek şarjla kaç KM mesafe gider? Gözler o tarihte!

TOGG yerli otomobilin fiyatı ve satış tarihi belli oldu. Togg ile birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacaklarını belirten Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili satışa çıkıyor olacak." dedi. Bu açıklamanın ardından "TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?", "Yerli otomobil tek şarjla kaç KM mesafe gider?" gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG ne zaman çıkacak sorusu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın yaptığı açıklama ile yanıt buldu.

Bakan yardımcısı Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor."

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TOGG YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

TOGG fiyat listesi henüz yayımlanmadı.

Sada önce, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg’un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan 160 kW güce sahip arkadan itişli TOGG otoobilin yüzde 10’luk ÖTV dilimine gireceği tahmin ediliyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olacağı düşünülüyor.

Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon TL olabileceği düşünülüyor.

TOGG fiyat listesinin önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

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TOGG YERLİ OTOMOBİL KAÇ KM HIZ YAPIYOR?

Son hızı 180 km/saat olacak yerli otomobilin 400 HP versiyonunda 0-100/km/saat hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

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