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TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Yerli otomobil T10X kurası ne zaman? İşte TOGG ön sipariş kura çekiliş tarihi...

17.03.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG ön sipariş başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Yerli otomobil için Trumore mobil uygulamasında ön sipariş sözleşmesini inceleyip, onaylayanlar ödemede bulunacak. Bu kişiler, çekilişe katılma hakkı kazanacak. Peki, TOGG kurası ne zaman? İşte TOGG ön sipariş kura çekiliş tarihi...

TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Yerli otomobil T10X kurası ne zaman? İşte TOGG ön sipariş kura çekiliş tarihi...

TOGG ön sipariş bilgileri merak konusu oldu. Trumore mobil uygulamasından 'Trumore e-Cüzdanı' oluşturup 60 bin TL bakiyesini yükleyen ve ön ödemeyi tamamlayan vatandaşlar çekilişe katılma hakkını elde edecek. TOGG kurası için geri sayım sürüyor. İşte TOGG ön sipariş kura çekiliş tarihi...

TOGG KURASI NE ZAMAN?

TOGG kurası 28 Mart'ta yapılacak.

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TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

TOGG T10X için Google Play ya da Apple Store'dan Trumore uygulamasını indirerek ya da TOGG web sitesinden 16 Mart itibarıyla başladı.

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TOGG'dan yapılan açıklamada "T10X akıllı cihazını keşfedin, gelişmiş araç konfigüratörü ile akıllı cihazınızı oluşturup ön siparişe hazırlanın ve çekilişe katılın." ifadelerine yer verildi.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

TOGG giriş seviyesi C segment TOGG T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatla satılacak. Uzun menzilli model V2 RWD fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

TOGG 60 BİN TL ÖN ÖDEME GERİ ÖDENECEK Mİ?

TOGG 60 bin TL ön ödeme tutarı için açıklamada bulunuldu.

TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek.

TOGG'un internet sitesinden ya da Trumore uygulamasından başvuru yapılabilecek. TOGG ön sipariş sözleşmesini okuyup onaylayanlar ödeme kısmında işlemlerini sonuçlandıracaklar.

Trumore e-Cüzdanı olan ve 60 bin TL bakiye yükleyip ön ödemeyi tamamlayan kişiler çekilişe katılma hakkı kazanacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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TOGG ÖN SİPARİŞ BEDELİ GERİ YATIRILIR MI?

TOGG yerli otomobil çekilişinde sipariş hakkı kazanamayan kişilerin ön ödeme bedelleri geri yatırılacak.

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TOGG ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

TOGG yerli otomobil çekilişi 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Yapılan açıklamaya göre; çekilişle sipariş hakkı kazanan vatandaşlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemiyle kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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