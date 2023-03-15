TOGG ön sipariş için TRUMORE uygulaması nereden indirilir? Trumore nedir, nasıl yüklenir? TOGG ön başvuru için geri sayım!

Trumore uygulaması ile ilgili detaylar, TOGG ön siparişi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, Trumore mobil uygulamasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin otomobili... Hani araba hani fabrika diyordu. Fabrika yerinde, muhteşem bir fabrika. Vaadettiğimiz gibi TOGG yarından itibaren siparişleri almaya başlıyor." sözleri sonrası arama motorlarında araştırıyor. İşte, Trumore uygulaması ile ilgili detaylar...

TRUMORE UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

TOGG ön sipariş sürecinde başvurular 16-27 Mart'ta kurumun web sitesinden ya da Trumore mobil uygulaması üzerinden alınacak.

Trumore mobil uygulaması Apple Store ya da Google Play'den indirilebilmektedir.

TRUMORE NEDİR?

Trumore uygulamasına ilişkin konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg'a, Türkiye'ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık.

Trumore APP de bu ekosistemin bir parçası."

TRUMORE UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR?

Trumore uygulamasını IOS işletim sistemli akıllı cep telefonu kullananlar Apple Store'a, Android tabanlı telefon kullananlar GoogleStore'dan yükleyebilirler.

Trumore ya da TOGG web sitesinden yapılacak ön sipariş sürecine ilişkin detaylar da aktarıldı.

TOGG'dan yapılan açıklamada "Ön sipariş süreci sona erdiğinde TOGG akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız" ifadelerine yer verildi.

