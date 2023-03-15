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TOGG ÖN SİPARİŞ şartları neler? TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, nasıl başvurulur? Tüm gözler 16 Mart'ta!

15.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG ön sipariş şartları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil siparişlerinin yarın alınmaya başlanacağını açıklaması sonrası merak konusu oldu. Türkiye'nin otomobili için heyecan dorukta. Şimdi, yerli otomobil için tüm gözler 16 Mart'ta. Birçok kişi yerli otomobil için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, TOGG ön sipariş şartları neler? TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, nasıl başvurulur?

TOGG ÖN SİPARİŞ şartları neler? TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, nasıl başvurulur? Tüm gözler 16 Mart'ta!

TOGG ön sipariş şartları ve fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin otomobili... Hani araba hani fabrika diyordu. Fabrika yerinde, muhteşem bir fabrika. Vaadettiğimiz gibi TOGG yarından itibaren siparişleri almaya başlıyor." sözleri sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. 16-27 Mart'ta kurumun web sitesinden ve Trumore dijital platformu üzerinden ön siparişe çıkacak. İşte, TOGG ön sipariş ile ilgili detaylar...

TOGG başında fiyat değerlendirmesi - Genel - İstanbul - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ ŞARTLARI NELER?

TOGG ön sipariş şartları 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak yerli otomobil için başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edildi.

TOGG T10X modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. Öte yandan fiyat belirleme süreci sonrası devlet bankaları devreye girecek. Yapılan açıklamaya göre; TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ FİYATI NE KADAR?

TOGG T10X fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. TOGG fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

T10X, TOGG web sitesinden ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe çıkarılacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?

TOGG ön sipariş için resmi site üzerinden veya TRUMORE mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOGG T10X için ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

'"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi. Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak."

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG T10X ÖN SİPARİŞ

TOGG T10X için Google Play ya da Apple Store'dan Trumore uygulamasını indirerek ya da TOGG web sitesinden 16 Mart itibaroyla başvuruda bulunulacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG'dan yapılan açıklamada "T10X akıllı cihazını keşfedin, gelişmiş araç konfigüratörü ile akıllı cihazınızı oluşturup ön siparişe hazırlanın ve çekilişe katılın." ifadelerine yer verildi.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

TOGG T10X’in fiyat listesi şu şekilde oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak

TOGG KISA MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI KAÇ TL?

Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak.

Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu - Genel - Bursa - Merkez

TOGG UZUN MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

TOGG Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

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TOGG ÖZELLİKLERİ

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