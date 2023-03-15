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TOGG SİPARİŞ formu ile ön başvuru nasıl yapılır? Yerli otomobil siparişi nasıl ve nereden verilir? 2023 TOGG ön sipariş ekranı!

15.03.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG ön sipariş başvuru ekranı T10X ile ilgili yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak araç 16-27 Mart'ta ön satışa çıkacak. Peki, TOGG sipariş formu ile ön başvuru nasıl yapılır? Yerli otomobil siparişi nasıl ve nereden verilir? İşte 2023 TOGG ön sipariş ekranı...

TOGG SİPARİŞ formu ile ön başvuru nasıl yapılır? Yerli otomobil siparişi nasıl ve nereden verilir? 2023 TOGG ön sipariş ekranı!

TOGG ön sipariş başvuru ekranı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünkü açıklamayı kaçıran vatandaşlar ayrıntıları merak ediyor. Togg yerli otomobili, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişe çıkacak. İşte 2023 TOGG ön sipariş ekranı...

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TOGG FİYAT LİSTESİ

T10X'in fiyatlaru şu şekilde:

V1 RWD Standart menzil 953 bn TL,

V2 RWD Standart menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun menzil 1 milyon 215 bin TL

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TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG ne zaman çıkacak sorusu son dakika açıklaması ile yanıt buldu. TOGG 16-27 Mart'ta ön satışa çıkacak.

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TOGG ÖN SİPARİŞLER NEREDEN ALINACAK?

Togg yerli otomobili, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişe çıkacak.

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TOGG KISA MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI KAÇ TL?

Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak.

TOGG UZUN MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

TOGG Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

TOGG OTOMOBİL KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

TOGG otomobil gücünü lityum iyon pillerden alıyor.

TOGG tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj edilebilmesi planlanıyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili yüzde 20'ye kadar uzatması öngörülüyor.

TOGG YERLİ OTOMATİK VİTES Mİ MANUEL Mİ?

TOGG prototipi otomatik olarak üretilmiştir.

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TOGG'DAN AÇIKLAMA!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan da yerli otomobilin satışa sunulmasıyla ilgili açıklama geldi. Siparişlerde bireysel kullanıcıların öncelikli olacağının altını çizen Karakaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

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