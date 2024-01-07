Togg sosyal medyadan paylaştı! Merak uyandıran modelden ilk görüntüler

2023'ün sonunda 19 bin 583 model sahiplerine teslim edilen Togg'da yeni bir gelişme yaşandı. Togg'un sosyal medya hesabından yeni model ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

TOGG'DA YENİ SİPARİŞLER 15 OCAK'TA ALINMAYA BAŞLANACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TOGG, 2024 için sipariş takvimini duyurmuştu. Buna göre, Togg'da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

6-10 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunuldu.

15-19 Ocak'ta ise Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek. 20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.







