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TOGG T10X nasıl satın alınır? TOGG ön siparişi için 60 bin TL ödeme şartı! İşte fiyatları ve özellikleri

15.03.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin elektrikli yerli otomobili Togg'da ön sipariş alımları başlıyor. Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira ön ödeme yapanlar, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi sona erdikten sonra ise yapılacak çekilişle, üretim kapasitesine göre 2023'de satın almaya hak kazananlar ve teslimat önceliği belirlenecek.

TOGG T10X nasıl satın alınır? TOGG ön siparişi için 60 bin TL ödeme şartı! İşte fiyatları ve özellikleri

Türkiye’nin yerli otomobili Togg'da ön siparişler 16 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında verilecek. TOGG sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ön sipariş için neler yapılması gerektiğini açıkladı. Buna göre, Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

TOGG'UN FİYATI BELLİ OLDU

Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslimi ise Temmuz ayında başlayacak.

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GÜÇLÜ VERSİYON 29 EKİM’DE

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

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ÇEKİLİŞLE ÖN SİPARİŞ SAHİPLERİ BELİRLENECEK

28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Togg T10X ön sipariş sürecine ilişkin 10 madde şu şekilde:

"1- 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

2- Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.

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3- Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.

4- Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.

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5- Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.

6- Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

7- Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

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8- Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

9- Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

10- Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."


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