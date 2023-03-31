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TOGG TESLİM TARİHİ 2023: T10X TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Varank'tan son dakika açıklaması

31.03.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG teslim tarihi ile ilgili son dakika açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bilindiği üzere, Trumore uygulaması ve internet sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından geçtiğimiz gün yapılan çekiliş ile hak sahibi kişiler belli oldu. Peki, T10X TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? İşte, TOGG teslim tarihi...

TOGG TESLİM TARİHİ 2023: T10X TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Varank'tan son dakika açıklaması

TOGG teslim tarihi ile ilgili son dakika açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bilindiği üzere, Trumore uygulaması ve internet sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından geçtiğimiz gün yapılan çekiliş ile hak sahibi kişiler belli oldu. Peki, T10X TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? İşte, TOGG teslim tarihi...

TOGG'DA İLK TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

TOGG teslim tarihi merak konusu oldu. TOGG'da ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracını pazartesi günü teslim edeceklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin detayları aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TOGG'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz."

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TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI

TOGG çekilişi kura sonuçları geçtiğimiz gün saat 21:00'de belli oldu. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi yayımlandı.

TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOGG SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR KALAN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPACAK?

TOGG sipariş hakkı kazanan vatandaşlar, yerli otomobillerinin teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

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TOGG PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK, 60 BİN TL NE ZAMAN GERİ ÖDENECEK?

TOGG çekilişte sipariş hakkı kazanamayan vatandaşların 60 bin TL'lik ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına yatırılacak.

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