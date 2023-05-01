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Togg teslimatında dikkat çeken görüntü! Kapıya kadar TIR’larla götürüldü: Geçtiği her sokakta heyecan yarattı

01.05.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, teslimatlara başladı. Togg T10X’lar 7 ildeki hak sahiplerine ulaştırılırken, sevkiyatta dikkat çeken görüntüler kaydedildi. TIR üzerinde hak sahiplerinin kapılarına kadar götürülen Togg’lar mahalleliler tarafından da heyecanla karşılandı.

Togg teslimatında dikkat çeken görüntü! Kapıya kadar TIR’larla götürüldü: Geçtiği her sokakta heyecan yarattı

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.

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Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat TIR’larının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

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TOGG’DAN PAYLAŞIM

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X’lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. " ifadelerine yer verildi.

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