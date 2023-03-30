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Togg'un ilk sahipleri belli oldu! Bakan Varank da başvurdu: Listede adı çıkmayınca 'üzgün surat'lı paylaşım...

30.03.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan 20 bin kişinin ismi dün akşam çekilişle belirlendi. Kazanan talihlilere 2023 yılında teslimat yapılması planlanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan çekilişi kazanamadıklarını duyurdu. Varank’ın paylaşımına yorum yağdı.

Togg'un ilk sahipleri belli oldu! Bakan Varank da başvurdu: Listede adı çıkmayınca 'üzgün surat'lı paylaşım...

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu.

20 BİN KİŞİ TOGG SAHİBİ OLDU

T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. Ayrıca, 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki bulunan 20 bin kullanıcı arasından yeni isimler de seçilecek.

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VARANK ÇEKİLİŞ SONUCUNU PAYLAŞTI

Çekilişin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşiyle yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Varank çekiliş sonucunun görüntüsünü paylaşarak, "Eşimle yaptığımız başvuru :(" ifadelerini kullandı.


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