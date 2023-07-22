Togg'un yeni modelleri için tarih verdi! Bakan Kacır: '23 binden fazla Togg yollarda olacak'

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak" dedi.



İşte Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

"23 BİNDEN FAZLA TOGG YOLLARDA OLACAK"

Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Togg bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ"

Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.

YENİ MODELLER İÇİN TARİH VERDİ

C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Togg'a parça üreten... Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız.



