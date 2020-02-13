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Tokai Çakmakları'nın Can Uluslararası Yatırım Holding'e satılmasına Rekabet Kurumu'ndan onay

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu, Tokai Çakmakları'nın üreticisi Sebat Çakmak'ın Can Uluslararası Yatırım Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. Tokai Çakmakları’nın üreticisi Sebat Çakmak, 35 milyon lira bedelle satıldı. Sebat'ın ürettiği Tokai markası "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklam sloganı ile tanınıyordu.

Tokai Çakmakları'nın Can Uluslararası Yatırım Holding'e satılmasına Rekabet Kurumu'ndan onay

Rekabet Kurulu, Tokai Çakmakları'nın üreticisi Sebat Çakmak'ın Can Uluslararası Yatırım Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. Sebat'ın ürettiği Tokai markası "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklam sloganı ile tanınıyordu...

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından kontrol edilen Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin, Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Tokai Çakmakları’nın üreticisi Sebat Çakmak, 35 milyon lira bedelle satıldı.

Sebat Çakmak’ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu, sebat çakmak,

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Türkten Türke el değiştirmekte sıkıntı yok, yabancılara satılmasın yeterki.
Satılsın.Yazar kasalar atılmasında!...
Neden katarlılar almamış.
Grup Vitamin Gökhan SEMİZ geldi aklıma " çakar çakmaz çakan Hasene" :)
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