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TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler TOKİ orta sınıf konut başvuru şartları ve tarihlerinde

02.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ 100 bin konut başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan 250 bin konutun başvurularının sona ermesinin ardından yeni kampanya müjdesi geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelir grubuna yapılacak olan konut kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Peki, TOKİ konut başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler TOKİ orta sınıf konut başvuru şartları ve tarihlerinde

TOKİ orta sınıf konut başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Daha önce yaptığı açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konutlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Kurum konu hakkında yeni bir bilgilendirme yaptı ve dedi.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ orta gelir grubu başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Bakan Kurum "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.
Ödemelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konutlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
"Emlak Konut Kampanyası'nı büyük ihtimal ekim ayı içinde açıklayacağız. Emlak Konut ile hem indirim hem vade konularını çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var" diyen Kurum, projede sadece Emlak Konut'un olmayacağını Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Anadolu'daki müteahhitlerin de kampanyaya destek vereceğini söylemişti.

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TOKİ toki başvuru toki başvuru şartları

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