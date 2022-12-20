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TOKİ 12 il için duyurdu: Takvim belli oldu! Tam 44 bin konut...

20.12.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 in sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ kura çekiminde dördüncü etap kuraları tamamlandı ve beşinci etap kuraları için takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. 12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun kuraları arasında Ankara'da yer alıyor. İşte il il TOKİ kura çekimi tarihleri. İşte açıklanan takvimdeki yeni iller ile tarih ve konut sayısına ilişkin haberin detay

TOKİ 12 il için duyurdu: Takvim belli oldu! Tam 44 bin konut...

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kuraları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekim takvimini paylaştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “ ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz.” ifadeleriyle Cumhuriyet
tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.

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KURA ÇEKİMLERİ ETAPLAR HALİNDE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane,Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.

Bu arada 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayacak 5’nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

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12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut
20 Aralık 2022: Rize 1100 konut
21 Aralık 2022: Artvin 500 konut
22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut
23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

MART 2023'E KADAR ETAPLAR HALİNDE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belir

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