TOKİ 18-24 Ocak kura takvimi belli oldu! TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İl İl kura çekiliş tarihi

TOKİ kura çekim takvimi merak ediliyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konutta kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı sürüyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor. İşte İl İl kura çekiliş tarihleri...
2-12 Ocak 2023: Ankara
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-17 Ocak 2023: Mersin
15 Ocak 2023: Bilecik
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekilişleri kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ İstanbul kura tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.