TOKİ 18-24 Ocak kura takvimi belli oldu! TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İl İl kura çekiliş tarihi

TOKİ kura çekim takvimi merak ediliyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konutta kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı sürüyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor. İşte İl İl kura çekiliş tarihleri...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekilişleri kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ İstanbul kura tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

