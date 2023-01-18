FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ 18-24 Ocak kura takvimi belli oldu! TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İl İl kura çekiliş tarihi

TOKİ 18-24 Ocak kura takvimi belli oldu! TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İl İl kura çekiliş tarihi

18.01.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ kura çekiliş takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncelleniyor. TOKİ 18-24 Ocak kura takvimi belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İl İl kura çekiliş tarihi...

TOKİ 18-24 Ocak kura takvimi belli oldu! TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İl İl kura çekiliş tarihi

TOKİ kura çekim takvimi merak ediliyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konutta kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı sürüyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor. İşte İl İl kura çekiliş tarihleri...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

toki kapak

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

toki

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekilişleri kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ İstanbul kura tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
0.69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır?0.69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır?
Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildiSon dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar... EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...
Anahtar Kelimeler:
toki kura

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat!

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat!

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.