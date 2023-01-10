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TOKİ Adana kura çekilişi canlı izle! TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi sorgulama

10.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toki Adana kurası bugün çekiliyor. Adana'da 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri bugün başladı. 10-13 Ocak tarihleri arasında yapılacak çekiliş çok yoğun ilgi görüyor. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli için yapılacak Adana Toki kura çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki Adana Toki çekilişi ne zaman, kazanan isimler belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ Adana kura çekilişi canlı izle! TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi sorgulama

Adana Toki kurası ile ilgili araştırmalar hızlandı. Toplamda 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. onut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor. TOKİ Adana kura ne zaman, sonuçları açıklandı mı? İşte Toki Adana kurası ile ilgili detaylar...

TOKİ ADANA KURASI CANLI İZLE!

Toki Adana kurası Youtube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ ADANA KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADANA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adana Toki çekilişi ne zaman sorusu internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Binlerce vatandaş ev sahibi olabilmek için kurayı heyecanla bekliyor. Adana Toki kurası bugün saat 10.00'da başlayacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla gerçekleştirilen Toki Adana çekilişi 10 Ocak 2023 (bugün) saat 10.00'da, Merkez'de bulunan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için yapılacak.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana kura sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesinden kontrol edilebilecek.

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TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADANA KURA TAKVİMİ

Toki Adana kurası ile 6 bin 356 konut sahibini bulacak. Toki Adana kura takvimi şu şekilde:

10 Ocak: Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)

12 Ocak: Sarıçam, Yumurtalık

13 Ocak: Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli

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toki adana

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