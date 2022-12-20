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TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara kura sonuçları için tarih belli oldu! 18 bin 450 konut yapılacak

20.12.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura çekilişlerini takip ediyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni kura tarihlerini duyurdu. Bakan Kurum açıklamasında TOKİ Ankara konutları hakkında da bilgi verdi. Peki, TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara kura sonuçları için tarih belli oldu! 18 bin 450 konut yapılacak

TOKİ Ankara kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ, Ankara’da 18 bin 450 konut yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında, ““İlk Evim, İlk İş Yerim” projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor” dedi ve kura tarihini açıkladı.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Ankara kura çekilişi 2-12 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “ ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.” dedi.

toki-kura-sonuçları

TOKİ KURA TARİHLERİ

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut
20 Aralık 2022: Rize 1100 konut
21 Aralık 2022: Artvin 500 konut
22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut
23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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