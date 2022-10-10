TOKİ arsa başvuru ekranı: e- Devlet üzerinden T.C. kimlik no ve başvuru ücreti ile TOKİ arsa kampanyasına başvuru fırsatı

TOKİ arsa başvuru ekranı e- Devlet giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. TOKİ, uygun fiyatlı arsa satışı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, ‘Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.’ dedi. İşte TOKİ arsa başvuru ücreti ve ekranı

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum açıklamasında başvuruların 10 Ekim ve 7 Kasım tarihleri aralığında yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum’un açıklaması şu şekilde:

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa

10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları e- Devlet üzerinden alınacak. Vatandaşlar e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler. Başvuru ücreti ödemesinin ardından işlemler tamamlanmış olacak.

TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



10 YIL VADE SIFIR FAİZ AVANTAJI

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.



