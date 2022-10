TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa ödeme planı hakkında açıklama! 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenecek

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Kurum açıklamasında ‘İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz. Vatandaşımız faizsiz bir şekilde, sabit taksitle alabilir.’ dedi.

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında yaptığı açıklamada ödeme tablosunu paylaştı.

Bakan Kurum daha önce de "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını anlattığı sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı. Bakan Kurum tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kura ile vatandaşlara verilecek arsaları iki gruba ayırdıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum,

“İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecekler. İnşallah; en geç iki yılda arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle, 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle, faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla; altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini ifade etti.

Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.