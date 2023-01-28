TOKİ arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi

TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TOKİ arsa kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE 2023?

TOKİ arsa kura çekimi için başvurular 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihinleri arasında alınmıştı.

TOKİ arsa kura çekimi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belli olacak.

TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında habeimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ ERİŞİME AÇILDI

TOKİ, arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini erişime açtıç

İşte TOKİ'den yapılan açıklama:

"İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır."

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN KİŞİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

