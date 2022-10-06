TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? İşte başvuru bedeli...

TOKİ 81 il sosyal konut projesi başladı. Projeye büyük ilgi gösteriliyor. Arsa sahibi olup kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ arsa başvurularını araştırmaya başladı. Peki TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? Arsa başvuruları 10 Ekim'de başlayacak. İşte başvuru bedeli...
TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ 81 il sosyal konut projesi arsa başvuruları 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projesi kapsamında arsa başvuruları belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirebilir.
TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
- Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
- (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
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