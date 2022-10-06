TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? İşte başvuru bedeli...

TOKİ 81 il sosyal konut projesi başladı. Projeye büyük ilgi gösteriliyor. Arsa sahibi olup kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ arsa başvurularını araştırmaya başladı. Peki TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? Arsa başvuruları 10 Ekim'de başlayacak. İşte başvuru bedeli...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 81 il sosyal konut projesi arsa başvuruları 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projesi kapsamında arsa başvuruları belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirebilir.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.