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TOKİ arsa ve iş yeri başvuru tarihleri uzatıldı mı? İlk Evim İlk İş Yerim Projesi başvuruları ne zaman sona eriyor? Cumhurbaşkanı duyurdu

02.11.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa ve iş yeri başvuru tarihlerinde bir değişiklik meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne dair yaptığı açıklamada 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa ve iş yeri başvuru sürelerine dair değişiklikten bahsetti. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri başvuru tarihleri uzatıldı mı? İlk Evim İlk İş Yerim Projesi başvuruları ne zaman sona eriyor?

TOKİ arsa ve iş yeri başvuru tarihleri uzatıldı mı? İlk Evim İlk İş Yerim Projesi başvuruları ne zaman sona eriyor? Cumhurbaşkanı duyurdu

TOKİ ara ve iş yeri başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde alınmaya başladı. Bilindiği üzere başvurular 7 Kasım'da sona eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan arsa ve iş yeri başvuru tarihlerine dair yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sonrası ilgili vatandaşlar TOKİ arsa ve iş yeri başvuru tarihleri hakkında sorgulamalarına hız verdi. İşte arsa ve iş yeri başvuru tarihleri ve merak edilenler...

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TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 Salı günü sona erecek.

toki telefon

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• TC Vatandaşı olmak.

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

toki anahtar

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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TOKİ cumhurbaşkanı erdoğan

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