TOKİ Aydın KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Aydın Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu TOKİ KURA sonuçları açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova 2. Etap projelerinde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekimini projelere başvuru yapan vatandaşlar kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Peki, TOKİ Aydın KURA sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Aydın Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu ilçelerinde yer alan konutların kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AYDIN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Aydın Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



