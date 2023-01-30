TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 30 Ocak 2023 Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç Balıkesir TOKİ KURA SONUÇLARI belli mi?

TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalı üzerinden ekrana gelecek ve Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç konutları bugün Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda yapılan çekilişle sahibini bulacak. Birçok kişi arama motorlarında, " Balıkesir TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? " sorusunu araştırıyor. İşte TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ BALIKESİR KURASI CANLI İZLENİR Mİ?

TOKİ Balıkesir kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Balıkesir kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ BALIKESİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ BALIKESİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

